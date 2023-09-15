Врачи в Беларуси отказываются брать мазки у пациентов с симптомами коронавируса 2 15.09.2023, 8:34

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С сентября ситуация с коронавирусом в Беларуси резко осложнилась, но в медицинских учреждениях всем плевать на больных. Об этом рассказала сайту Charter97.org работница одной из поликлиник Минска, которая попросила не называть ее имени.

— Я работаю в поликлинике и каждый день вижу, как люди приходят с жалобами на температуру, кашель, слабость. Но врачи даже не берут у них мазки, а просто выписывают антибиотики и отпускают домой. Они говорят, что нет смысла тестировать, потому что все равно ничего не изменится. Руководство просто не хочет заниматься этим, - рассказала она.

По словам работницы поликлиники, в последнее время количество обращений с подозрением на коронавирус значительно возросло. Она считает, что это связано с началом учебного года и наступлением осени.

— Люди стали чаще болеть, но никто не знает, сколько из них действительно заражены коронавирусом. Ведь официальная статистика не отражает реальную картину. Я сама болела в конце августа, у меня была температура 38 градусов и сильный кашель. Но врач сказал, что это ОРВИ и не стал делать мне тест. Я думаю, что я переболела коронавирусом, но никто не подтвердил этого, - поделилась она.

Работница поликлиники призвала людей быть осторожными и соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать скоплений людей, мыть руки.

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