В iPhone впервые за 16 лет появилась совершенно новая кнопка сбоку 15.09.2023, 9:18

Что она умеет?

В линейке iPhone 15 Apple похоронила рычажок отключения звука, который присутствовал в смартфонах компании с самого первого поколения. Он уступил место настраиваемой кнопке «Action button», как в Apple Watch Ultra.

На презентации в компании не стали подробно останавливаться на том, что умеет новая кнопка и какие действия на нее можно назначить. Но теперь журналисты раскрыли все подробности.

По умолчанию кнопка Action в Pro-моделях отключена: первое нажатие на нее выключает звук, второе – активирует обычный режим. На кнопку можно назначить следующие действия (помимо отключения звука):

Активация режима фокусировки

Запуск «Камера»

Запуск диктофона

Включение фонарика

Запуск «Переводчика»

Запуск «Лупы»

Выполнение шортката («Команды»)

Активация функции специальных возможностей

А вот так выглядит анимация настройки кнопки:

Судя по всему, речи о двойном нажатии или удержании не идет: пока что кнопка воспринимает только одинарный клик. Возможно, считывание двойного нажатия и удержания появится в iOS 17 в будущем. Или же Apple сделает из этого экслюзивную фичу для iPhone 16 Pro.

Напомним, что в продажу новые Айфоны поступят 22 сентября. Цены по сравнению с прошлым годом не увеличились: iPhone 15 стартуют от $799, а iPhone 15 Pro – от $999.

А за пару дней до этого состоится релиз финальной версии iOS 17. Прошивка, в которой появятся продвинутый автоответчик, новый экран блокировки Standby и другие нововведения, будет доступна на iPhone XR и новее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».