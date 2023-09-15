В iPhone впервые за 16 лет появилась совершенно новая кнопка сбоку
- 15.09.2023, 9:18
Что она умеет?
В линейке iPhone 15 Apple похоронила рычажок отключения звука, который присутствовал в смартфонах компании с самого первого поколения. Он уступил место настраиваемой кнопке «Action button», как в Apple Watch Ultra.
На презентации в компании не стали подробно останавливаться на том, что умеет новая кнопка и какие действия на нее можно назначить. Но теперь журналисты раскрыли все подробности.
По умолчанию кнопка Action в Pro-моделях отключена: первое нажатие на нее выключает звук, второе – активирует обычный режим. На кнопку можно назначить следующие действия (помимо отключения звука):
Активация режима фокусировки
Запуск «Камера»
Запуск диктофона
Включение фонарика
Запуск «Переводчика»
Запуск «Лупы»
Выполнение шортката («Команды»)
Активация функции специальных возможностей
А вот так выглядит анимация настройки кнопки:
Судя по всему, речи о двойном нажатии или удержании не идет: пока что кнопка воспринимает только одинарный клик. Возможно, считывание двойного нажатия и удержания появится в iOS 17 в будущем. Или же Apple сделает из этого экслюзивную фичу для iPhone 16 Pro.
Напомним, что в продажу новые Айфоны поступят 22 сентября. Цены по сравнению с прошлым годом не увеличились: iPhone 15 стартуют от $799, а iPhone 15 Pro – от $999.
А за пару дней до этого состоится релиз финальной версии iOS 17. Прошивка, в которой появятся продвинутый автоответчик, новый экран блокировки Standby и другие нововведения, будет доступна на iPhone XR и новее.