Молниеносная операция: ВСУ разгромили дотла 72-ю бригаду РФ и освободили Андреевку
- 15.09.2023, 9:33
Российский гарнизон был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.
3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины утром 15 августа официально сообщила об освобождении села Андреевка Бахмутского района Донецкой области. В результате операции 72-го ОМСБр РФ была разбита до тла.
«В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале украинских защитников.
По состоянию на 8:50 пятницы, 15 сентября, бои в районе продолжались. Украинские военные продолжают закрепляться на новых позициях.
За двое суток 3-я ОШБр ликвидировала:
– начальника бригадной разведки противника;
– трех комбатов;
– почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники оккупантов.
Конкретные цифры и другие интересные детали операции наши воины пообещали опубликовать позже.
«Подчеркиваем, подразделения 72-й ОМСБр РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с 3-й штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал», – написала пресс-служба 3-й бригады.
Там отметили, что взятие и удержание населенного пункта Андреевка – это «путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления».
В то же время украинские военные подчеркнули: за результаты этих боев украинские защитники платят высокую цену. «И за кровь каждого нашего бойца будет отплачено только кровью», – заявили представители бригады.
Вечером 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении Силы обороны освободили от российских оккупантов населенный пункт Андреевка. Однако бойцы 3-й штурмовой бригады тогда опровергли это.
Сегодня утром Генштаб ВСУ официально заявил об освобождении Андреевки.