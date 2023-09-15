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Для иностранных инвесторов в Беларуси ввели новые ограничения

  • 15.09.2023, 10:56
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Для иностранных инвесторов в Беларуси ввели новые ограничения

Стали известны детали абсурдного указа Лукашенко.

Александр Лукашенко установил, на что иностранные акционеры в белорусских компаниях могут тратить свои доходы. Речь о компаниях и отдельных физлицах из «недружественных» государств. Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко установил ограничения «на совершение финансовых операций по получению иностранными участниками, собственниками имущества прибыли и (или) дивидендов». Вероятно, это касается акционеров, которым запретили выводить свои средства из Беларуси.

Для этого все белорусские компании, которыми владеют иностранцы из «недружественных» стран или такие люди входят в состав акционеров, должны открыть специальные счета в белорусских рублях в одном из отечественных банков. На эти счета компании обязали отправлять прибыль и дивиденды, и уже с них на другие созданные там же счета переводить выплаты таким иностранцам.

Эти средства можно тратить только на определенные цели:

на финансирование реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси;

на погашение задолженности по кредитам Банка развития и коммерческих банков, в соответствии с решениями Лукашенко;

на приобретение определенных государственных ценных бумаг белорусского правительства;

на размещение в безотзывные банковские вклады (депозиты) не менее чем на год в банке, где открыт такой специальный счет;

на другие цели, согласованные с правительством.

Напомним, в ноябре 2022 года в Беларуси существенно ограничили права иностранных владельцев компаний, включенных в перечень юрлиц, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Такие компании не могут реорганизовывать, из них нельзя выходить, а органам власти запрещено регистрировать соответствующие изменения или новые юрлица после реорганизации.

С 31 июля этого года Беларусь обновила список причин, по которым будет вводить санкции против недружественных стран, а также организаций и отдельных физлиц из этих государств. Это предусмотрено специальным законом, который подписал Александр Лукашенко.

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