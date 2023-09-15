США отрезали от мировой валютной системы еще один крупный российский банк 2 15.09.2023, 13:35

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В РФ его использовали для обхода санкций.

США продолжают опускать «железный занавес» над российской финансовой системой, закрывая лазейки, через которые банки осуществляли операции с внешним миром, сообщает The Moscow Times.

В пятницу банк «Ак Барс», входивший, по данным ЦБ, в топ-25 по РФ по размеру активов, объявил о приостановке операций в иностранной валюте.

Казанский банк, включенный в новый пакет американских санкций, предупредил, что больше не будет осуществлять валютные переводы за рубеж для клиентов, а также преркатит обмен иностранных валют. Приостановка операций по конвертации коснется как долларов и евро, так и дирхамов ОАЭ, следует из сообщения банка.

«Ак Барс Банк», до войны принадлежавший правительству Татарстану и связанным с ним структурам, долгое время избегал попадания в «черные списки» западных стран и позволял россиянам проводить платежи за рубеж. Для этого использовались в том числе банки, расположенные в странах бывшего СССР, которые держали открытыми корсчета для «Ак Барса».

Банк также стал одним из ключевых расчетных центров России в Объединенных арабских эмиратах, которые стали хабом по обходу введенных против РФ санкций и куда, по оценкам Fortune, перебрались с деньгами до 30% состоятельных россиян.

«Ак Барс» начал операции в дирхамах ОАЭ в прошлом году, установив корреспондентские отношения с двумя местными банками — Mashreq Bank и Banque Misr. «Очень большое количество экспортеров перешли на дирхам как основное средство расчетов», — рассказывала в начале декабря управляющий директор по ВЭД «Ак Барс Банка» Наталья Шаламова.

Ранее США добились закрытия в ОАЭ «дочки» Сбербанка, а затем ввели санкции против МТС-Банка, который в 2022 году открыл филиал в Дубае и получил разрешение на работу от местного регулятора.

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