закрыть
15 сентября 2023, пятница, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россиянин в военной форме взорвал гранату прямо возле подъезда с детьми

4
  • 15.09.2023, 13:45
  • 5,142
Россиянин в военной форме взорвал гранату прямо возле подъезда с детьми

Инцидент показали на видео.  

В Казани (РФ) мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда рядом с детьми. Младшие не испугались, а вот женщина устроила настоящую истерику, сообщает российский телеграм-канал «База».

Гранату взорвали в Советском районе города. Мужчина в военной форме сидел на лавочке у подъезда и предложил двум мальчикам забаву — кинуть светошумовую гранату в кусты. «Будет громко, сигнализация может сработать». Пока подруга мужчины отговаривала его, дети ответили «Да». Владелец гранаты выдернул чеку и кинул ее у подъезда.

Звук был громкий, но явно тише реакции женщины, стоявшей у домофона. Она начала кричать благим матом и, пока виновник шума извинялся, заявила, что таких, как он «убивать надо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох