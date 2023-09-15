Россиянин в военной форме взорвал гранату прямо возле подъезда с детьми 4 15.09.2023, 13:45

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Инцидент показали на видео.

В Казани (РФ) мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда рядом с детьми. Младшие не испугались, а вот женщина устроила настоящую истерику, сообщает российский телеграм-канал «База».

Гранату взорвали в Советском районе города. Мужчина в военной форме сидел на лавочке у подъезда и предложил двум мальчикам забаву — кинуть светошумовую гранату в кусты. «Будет громко, сигнализация может сработать». Пока подруга мужчины отговаривала его, дети ответили «Да». Владелец гранаты выдернул чеку и кинул ее у подъезда.

Звук был громкий, но явно тише реакции женщины, стоявшей у домофона. Она начала кричать благим матом и, пока виновник шума извинялся, заявила, что таких, как он «убивать надо».

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