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Новую Toyota Prius сравнили с Mazda 3 и Subaru WRX в заезде по прямой

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  • 15.09.2023, 17:42
  • 1,724
Новую Toyota Prius сравнили с Mazda 3 и Subaru WRX в заезде по прямой

Видеофакт.

Блогеры устроили драг-рейсинг между новым гибридным хэтчбеком Toyota Prius, Mazda 3 и Subaru WRX. Они выяснили, какой из автомобилей быстрее на прямой. Видео опубликовали на YouTube-канале Throttle House, пишет «Фокус».

В заезде участвовал Plug-in гибрид Toyota Prius Prime, который является самой мощной версией модели. Его сравнили с хэтчбеком Mazda 3 и седаном Subaru WRX.

Toyota Prius Prime оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 220 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6,7 секунды.

Под капотом Mazda 3 установлен 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 250 л.с. Хэтчбек в отличие от Toyota Prius имеет полный привод.

Subaru WRX оснащен 2,4-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 271 л.с. Как и Mazda 3, этот седан передает крутящий момент на все четыре колеса.

В заезде с места Mazda 3 финишировала на первом месте. Subaru WRX финишировал вторым с незначительным отрывом, а Toyota Prius Prime занял последнее место.

В заезде с ходу Mazda 3 уступила первенство Subaru WRX. Toyota Prius Prime снова финишировал последним.

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