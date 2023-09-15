Украина может осенью получить от США дальнобойные ракеты ATACMS 1 15.09.2023, 18:25

Положительное решение США способно подвигнуть правительство ФРГ на предоставление своих дальнобойных ракет.

Президентская администрация США изучает вопрос поставки Украине ракет ATACMS этой осенью, чтобы поддержать медленно идущее контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома. Хотя такой вид вооружений не поможет в прорыве российской обороны, в Вашингтоне надеются, что он позволит наносить удары по складам, центрам снабжения и командным пунктам в тылу, которые необходимы России для удержания оккупированных территорий.

Украинские власти и военные неоднократно призывали США дать им дальнобойные ракеты, и президент Владимир Зеленский заявил недавно CNN, что намерен еще раз поднять этот вопрос при встрече с Джо Байденом во время визита в Вашингтон на следующей неделе. У США есть несколько моделей ATACMS радиусом действия от 160 до 300 км.

Заново оценить возможность поставок этих ракет администрацию побудило несколько факторов, говорят источники WSJ. Рассматриваемый план предполагает передачу ограниченного числа ATACMS, что должно снять опасения Пентагона относительно поддержания собственной боеготовности. Полгода назад председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли говорил, что у США «относительно немного ATACMS и мы должны быть уверены, что обеспечим достаточно собственных запасов».

Кроме того, Киев показал, что может держать слово и использовать предоставленное западными союзниками оружие только для ударов по оккупированным украинским территориям. В частности, это касается британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Если США решат предоставить ATACMS, это будет сделано на аналогичных условиях.

По словам украинских военных, запускаемые с самолетов Storm Shadow не способны полностью заменить ATACMS, поскольку последние установлены на передвижных наземных комплексах и лучше подходят для поражения необходимых целей во вражеском тылу. Высокая мобильность таких комплексов позволяет быстро наносить удары и ретироваться, избегая поражения ответным огнем.

Положительное решение Вашингтона способно подвигнуть правительство Германии на предоставление своих дальнобойных ракет, Taurus. Ранее Берлин согласился дать Украине танки Leopard только после того, как США решили поставить ей Abrams.

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