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Посольство Беларуси в Берлине отменяет уже сделанные записи на замену паспортов

  • 15.09.2023, 20:27
Посольство Беларуси в Берлине отменяет уже сделанные записи на замену паспортов

Белорусы записались в посольство еще до «консульского» указа Лукашенко.

В Германии белорусское посольство отменяет запись на замену паспортов, передает DW.

Многие белорусы, живущие в этой стране, записались в посольство в Берлине для обмена паспорта или получения других документов еще до «консульского» указа Лукашенко.

Но на этой неделе сотрудники посольства стали их обзванивать и отменять запись. Некоторым приходят уведомления по электронной почте, что в связи с вступившим в силу указом услуга в диппредставительстве больше не может быть оказана и запись аннулируется.

4 сентября Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий диппредставительствам за рубежом помогать белорусам в оформлении и получении паспортов. Теперь получить новый паспорт белорус может только в отделении МВД на родине.

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