Посольство Беларуси в Берлине отменяет уже сделанные записи на замену паспортов
- 15.09.2023, 20:27
Белорусы записались в посольство еще до «консульского» указа Лукашенко.
В Германии белорусское посольство отменяет запись на замену паспортов, передает DW.
Многие белорусы, живущие в этой стране, записались в посольство в Берлине для обмена паспорта или получения других документов еще до «консульского» указа Лукашенко.
Но на этой неделе сотрудники посольства стали их обзванивать и отменять запись. Некоторым приходят уведомления по электронной почте, что в связи с вступившим в силу указом услуга в диппредставительстве больше не может быть оказана и запись аннулируется.
4 сентября Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий диппредставительствам за рубежом помогать белорусам в оформлении и получении паспортов. Теперь получить новый паспорт белорус может только в отделении МВД на родине.