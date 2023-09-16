С белорусов начали брать новую плату за выезд за границу 16.09.2023, 13:18

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Деньги собирает компания «придворного» бизнесмена Лукашенко.

На пунктах пропуска на белорусской границе начали брать деньги за дезинфекцию транспорта, пишет Smartpress. Специальные станции заработали еще 1 сентября, до 16 сентября услуга была бесплатной.

Станции дезинфекции имеются на всех пунктах пропуска на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Обработку обязан пройти весь транспорт, въезжающий в Беларусь. Это предусмотрено указом Лукашенко, и делом поручено заниматься компании «БелГлобалГарант» приближенного к нему бизнесмена Сергея Тетерина.

Дезинфекция легкового авто стоит 2 рубля, автобуса – 30, грузовика – 95. Оплатить пока можно только у страховщиков и банке на границе, но скоро планируют принимать платежи через ЕРИП и карточкой на терминале самообслуживания.

Официальной целью этой обязательной платной процедуры называется «снижение риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий».

Сейчас в Беларуси берут деньги также за выезд в соседние страны ЕС. Это называется «местный сбор за прохождение границы». Это стоит одну базовую величину – сейчас 37 рублей.

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