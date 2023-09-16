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С белорусов начали брать новую плату за выезд за границу

  • 16.09.2023, 13:18
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С белорусов начали брать новую плату за выезд за границу

Деньги собирает компания «придворного» бизнесмена Лукашенко.

На пунктах пропуска на белорусской границе начали брать деньги за дезинфекцию транспорта, пишет Smartpress. Специальные станции заработали еще 1 сентября, до 16 сентября услуга была бесплатной.

Станции дезинфекции имеются на всех пунктах пропуска на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Обработку обязан пройти весь транспорт, въезжающий в Беларусь. Это предусмотрено указом Лукашенко, и делом поручено заниматься компании «БелГлобалГарант» приближенного к нему бизнесмена Сергея Тетерина.

Дезинфекция легкового авто стоит 2 рубля, автобуса – 30, грузовика – 95. Оплатить пока можно только у страховщиков и банке на границе, но скоро планируют принимать платежи через ЕРИП и карточкой на терминале самообслуживания.

Официальной целью этой обязательной платной процедуры называется «снижение риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий».

Сейчас в Беларуси берут деньги также за выезд в соседние страны ЕС. Это называется «местный сбор за прохождение границы». Это стоит одну базовую величину – сейчас 37 рублей.

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