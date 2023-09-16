Соратник Гиркина набросился на Соловьева с Симоньян и предрек «смуту» в России 16.09.2023, 14:01

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Полковник объявил о повторении февральской революции 1917 года.

Нерешительность диктатора РФ Владимира Путина в объявлении новой волны мобилизации злит российских Z-патриотов. Полковник Виктор Алкснис, состоящий в «Клубе рассерженных патриотов» Игоря Гиркина (Стрелкова), начал прогнозировать России поражение и народные волнения.

Свой прогноз он обнародовал 15 сентября на личном канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Он уверен, что Кремль боится объявлять мобилизацию, так как это вызовет недовольство россиян и подпортит диктатору РФ грядущие президентские выборы. Однако, уверяет Алкснис, российская оборона в Украине вот-вот посыплется из-за тяжелейших потерь ВС РФ.

Ситуацию на фронте он охарактеризовал как «критическую». С его слов, Кремль специально не отпускает на ротацию и отпуска военных РФ, чтобы держать россиян в неведении о реальной катастрофе на украинских фронтах.

«Власть прекрасно понимает, что вернувшиеся с фронта... выступают в роли агитаторов, рассказывающих «окопную правду» о происходящем на странной войне... Правду несут тысячи «похоронок»... И эту правду не перебить никаким Соловьевым и Симоньян», - пишет Алкснис.

Он считает, что Путин сегодня оказался «между молотом и наковальней». С одной стороны, ему очень нужна новая волна мобилизации, с другой - он не может принять это решение, которое ударит по его рейтингам и легитимности. Антивоенные настроения в РФ тем временем нарастают стремительно.

«Новое смутное время в РФ приближается с каждым днем. Возможно повторение февральской ситуации (революции - ред.) 1917 года. На фронте поражения российской армии, в тылу - усталость населения от войны, вера в доброго царя исчезает», - пишет российский полковник.

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