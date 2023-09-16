Во время освобождения Андреевки россияне открыли огонь по своим из-за массовой сдачи в плен 6 16.09.2023, 14:12

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Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ раскрыл подробности.

Во время контрнаступальной операции в Андреевке Волновахского района Донецкой области российское командование отдало приказ стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагоричного решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

Об этом рассказал командир 3-й штурмовой бригады и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий на своем Telegram-канале.

Именно его бойцы занимались освобождением стратегически важного населенного пункта.

«Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается – все наши цели, один пленник на куски, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль», – рассказал командир ВСУ.

Билецкий посчитал, что Россия провела операцию по уничтожению собственных солдат на грани фантастики. А также заверил, что ключевые кадры из Андреевки, где восстановлен украинский флаг, еще впереди.

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