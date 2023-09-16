закрыть
16 сентября 2023, суббота, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во время освобождения Андреевки россияне открыли огонь по своим из-за массовой сдачи в плен

6
  • 16.09.2023, 14:12
  • 7,198
Во время освобождения Андреевки россияне открыли огонь по своим из-за массовой сдачи в плен

Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ раскрыл подробности.

Во время контрнаступальной операции в Андреевке Волновахского района Донецкой области российское командование отдало приказ стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагоричного решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

Об этом рассказал командир 3-й штурмовой бригады и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий на своем Telegram-канале.

Именно его бойцы занимались освобождением стратегически важного населенного пункта.

«Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается – все наши цели, один пленник на куски, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль», – рассказал командир ВСУ.

Билецкий посчитал, что Россия провела операцию по уничтожению собственных солдат на грани фантастики. А также заверил, что ключевые кадры из Андреевки, где восстановлен украинский флаг, еще впереди.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох