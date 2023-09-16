Кавказский бунт: дагестанцы отказываются воевать в Украине 16.09.2023, 14:55

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Украинские спецслужбы могут разыграть интересный сценарий в тылу РФ.

Жители оккупированного Россией Дагестана отказываются участвовать в захватнической войне против Украины. Контрактники из Дагестана не выполняют преступные приказы своего командования и возвращаются в пункты постоянной дислокации подразделения. Власти РФ всячески пытались скрыть эти данные от прессы, но они все же просочились в СМИ. И на днях в столице Дагестана произошел взрыв в жилом доме якобы из-за утечки газа. Однако по другой версии это мог быть подрыв.

Почему дагестанцы не хотят умирать в Украине и как это может повлиять на мобилизацию в РФ - своим мнением в эфире «Апостроф TV» поделился бывший сотрудник Внешней разведки КГБ СССР, доцент кафедры психологии КНУ Александр Зеленько:

— Нет сомнений, что этот дом, который на днях горел, был взорван с целью провокации. Чтобы активировать кровную месть и сказать дагестанцам: «Вот видите, бандеровцы убивают ваших мирных жителей, а вы, трусы, боитесь им отомстить. Да, у вас не было желания воевать против Украины до этого, а теперь у вас есть не только мотив, но и обязанность». А на Кавказе почти каждый является родственником каждому. И сейчас власти будут полностью играть чувствами мести.

Это был только первый дом, который взорвал ФСБ, они будут и дальше это делать. Будут взрывы авто, техногенные аварии с человеческими жертвами. Им нужен эффект гражданских – и для этого они будут взрывать магазины, остановки транспорта и т.д. Они будут выдавать это за украинские диверсии, но за этими терактами будет четко виден почерк ФСБ.

Сейчас российскую верхушку больше всего интересует импульс кавказских народов, чтобы они возненавидели украинцев, и пошли с кровной местью уничтожать мирное население.

Следует понимать, что кавказские народы чрезвычайно территориальные. Это то, что роднит украинцев и их - у них есть своя земля, чужую им не надо, но и свою не отдадут. Поэтому там продолжается очень высокая интенсивность территориального конфликта - «Мы не хотим присоединяться ни к какой империи, хотим жить по-своему». Вот собственно такая у Кавказа идея. Плюс, у них очень большие родственные связи. Они поддерживают старые традиции, семейные легенды, кто когда, за кого и против кого воевал. Они прекрасно знают историю Второй мировой и прекрасно помнят, как депортировали народы Кавказа в 40-е годы, как Сталин их уничтожал, как ненавидели во времена СССР кавказцев. Они это очень хорошо помнят.

А задача наших спецслужб, в частности, освежать память кавказцев, помогать возвращению их истории, вспоминать их национальных героев. Кстати, на этом поле мы можем иметь реальных союзников, которые могут оказать нам реальную помощь, стать вторым фронтом. Поэтому Северный Кавказ – это очень важный фронт с хорошими перспективами. Главное – говорить людям правду 24 на 7.

Поэтому отказ дагестанцев воевать – это только первая птичка. За дагестанцами потянутся и другие подразделения. А мы должны говорить им, что после того, как мы отразим российскую агрессию, мы будем продолжать помогать вам обретать вашу самостоятельность и собственную государственность.

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