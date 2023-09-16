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В Болгарии нашли холодильник времен Древнего Рима

  • 16.09.2023, 16:31
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В Болгарии нашли холодильник времен Древнего Рима

Им пользовались легионеры.

Крепость Нова была одной из главных крепостей легионеров на Лимес-Мезиях вдоль Дуная в северной Болгарии. Со временем поселение превратилось в процветающий город в римской провинции Нижняя Мезия. Вот что археологи обнаружили в историческом регионе, пишет techinsider.

Крепость Нова была построена в I веке нашей эры и служила базой защиты от варварских племен во время дакийских войн Траяна в начале II века нашей эры. В течение последних нескольких десятилетий крепость раскапывали исследователи из Польши и Болгарии, а нынешние раскопки возглавляет профессор Петр Дычек из Варшавского университета.

В последнем сезоне раскопок археологи обнаружили комплекс деревянно-земляных военных казарм длиной 60 метров и шириной 38 метров.

В казармах размещался гарнизон Легио VIII Августа («8-й легион Августа»), одного из старейших легионов императорской римской армии.

Исследователи также обнаружили систему акведуков, сделанных как из керамических, так и из свинцовых труб, а также керамический контейнер, который определили как древнеримский холодильник.

Находка является вторым римским холодильником, найденным в Нове, однако найденный в 2023 году холодильник обнаружен с фрагментами сосудов для питья вина, чаш и костей животных.

В ходе раскопок также нашли керамическую печь IV века нашей эры, украшенные сосуды с гладким и гребенчатым мотивом, а также более 200 различных артефактов, в том числе украшенную мышь из серебра.

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