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Ученые выяснили, в каких странах люди спят лучше

  • 16.09.2023, 18:44
Ученые выяснили, в каких странах люди спят лучше

Хуже всего спят в Азии.

Сингапурские специалисты провели исследование, показавшее, что азиаты спят меньше и хуже европейцев и американцев. В этом им помогли ученые из Финляндии, создавшие смарт-кольцо для отслеживания сна, пишет sciencedirect.com.

Эксперты подвергли анализу сведения о 50 млн ночей сна, которые были получены от 220 тыс. пользователей устройств в 35 государствах. Средний возраст участников эксперимента составлял 35–55 лет.

Исследователи проанализировали сон в будние дни и в выходные. Это в том числе помогло выяснить, какое влияние работа оказывает на сон.

Как оказалось, женский сон длится приблизительно на 25 мин дольше мужского. Помимо этого, в выходные люди ложатся позднее на 15–35 мин, а встают на 0,5–1 ч позже.

В азиатских государствах длительность сна оказалась меньше, нежели в США и Европе, да и качество было намного хуже. Лучший сон — у населения Северной и Западной Европы.

Подобные отличия эксперты объясняют разным отношением к работе в Европе и Азии. Европейцы по выходным отдыхают, общаются с приятелями и домочадцами, тогда как азиаты доделывают работу и занимаются делами, на которые не хватало времени в будни.

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