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В Бразилии обнаружили первый в мире гибрид собаки и лисицы

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  • 16.09.2023, 21:27
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В Бразилии обнаружили первый в мире гибрид собаки и лисицы

Академики окрестили это животное «догксим»

Животное попало в руки зоологов после того, как его сбила машина и доставила в ветеринарную клинику. Тамошние специалисты так и не смогли определить, кто перед ними, они сумели понять только то, что пациент является самкой, пишет New Voice.

Недавно опубликованное исследование показало, что матерью животного была пампасная лиса, а отцом — домашняя собака неизвестной породы. По мнению экспертов, это первый зарегистрированный случай спаривания лисицы и собаки.

У животного такое же телосложение, как у собаки среднего размера, большие заостренные уши, длинная морда с угольно-черным носом и выпуклыми карими глазами, окруженными густой, жесткой черно-коричневой шерстью с белыми и серыми крапинками по всей длине. Молодому дикому псовому опекуны и исследователи дали имена «граксорра» и «догксим».

Первое прозвище представляет собой сумку от «grax» от «graxaim-do-campo», португальского общего названия пампасной лисицы, и «орра» от «cachorra», что на португальском языке означает «собака».

Академики также окрестили это животное «догксим» как результат слияния слов «собака» и «ксим» из слов «граксаим-ду-кампо».

Команда отметила, что догксим выглядел и как собака, и как лиса, а также сочетал повадки обоих видов. Он отказывался от еды и ел живых грызунов; лаял, как собака, но имел густую темную шерсть, похожую на лисью; и поначалу опасался людей.

Животное было кастрировано в рамках лечения, поэтому ученые не знают, смогла бы она воспроизвести потомство, но полагают, что это было возможно.

Ученые изучили гены догксима и обнаружили 76 хромосом. Только один псовой, гривистый волк, имеет такое количество хромосом, и он настолько отличается от недавно открытого бразильского животного, что ученые исключили его.

При этом ученые поясняют, что количество хромосом полностью объясняется видовой принадлежностью родителей. У собаки их 78 хромосом, а у пампасной лисы — 74.

К несчастью, догксим умер по неизвестным причинам.

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