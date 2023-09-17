СМИ: Кадыров лежит в коме в Центральной клинической больнице управделами Путина 17.09.2023, 11:20

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Стали известны новые подробности о состоянии главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров лежит в коме в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы со ссылкой на российские СМИ.

«У него очень серьезные проблемы с почками», — говорится в сообщении.

Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова.

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