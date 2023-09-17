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Ученые: Чашка меняет вкус чая

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  • 17.09.2023, 13:58
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Ученые: Чашка меняет вкус чая

Как правильно выбрать посуду, чтобы напиток был вкусным и ароматным?

Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Но его вкус зависит не только от набора трав и правильности приготовления, но и чашки, из которой вы его пьете.

Чтобы напиток был ароматным и вкусным, следует обращать внимание не только на температуру воды и время заваривания. Издание Scientific Reports опубликовало исследование ученых о влиянии керамики на вкус.

Ученые из Нагойского технологического института в Японии обнаружили, что глазурь на керамических чайных сервизах играет важную роль в приготовлении чая.

Глазурь или полива – это тонкий слой стекловидного материала, покрывающий керамику. Это придает посуде прочность, водонепроницаемость и цвет.

Ученые провели исследования и обнаружили, что глазурь на чайных сервизах уменьшает количество катехинов в чае (это антиоксиданты, производимые растениями), окисляя их. Это изменяет вкус, аромат и пользу напитка.

Исследователи заварили зеленый чай при температуре 80°C. Отделили листья чая, а образовавшийся раствор смешали с порошком глазури, который был нанесен на керамическую посуду.

Затем смесь оставили на шесть часов, чтобы произошла реакция. С помощью метода фильтрации ученые удалили порошок из раствора и результат их удивил.

Сначала чай был прозрачным и имел ярко-желтый цвет, но после шести часов настаивания с порошком глазури, он стал темно-коричневым. То есть, зеленый чай заваренный в керамической посуде превратился в черный чай.

Во время реакции химические соединения глазури способствуют окислению молекул катехина, что приводит к образованию вредных веществ для здоровья человека. Это не будет оказывать большое влияние на самочувствие, если не пить напиток из керамической чашки каждый день в течение длительного времени.

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