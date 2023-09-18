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Названы лучшие страны для выхода на пенсию

  • 18.09.2023, 11:14
Названы лучшие страны для выхода на пенсию

Беларусь в рейтинг не попала.

Инвестиционная компания Natixis Investment Managers выпустила новую версию своего ежегодного пенсионного индекса, составляющегося для 44 стран с развитой экономикой, которые входят в различные международные финансовые организации и интеграционные объединения.

Для рейтинга используются данные от ряда международных и научных организаций – всего он оценивает 18 показателей, сгруппированных в четыре тематических субиндекса: материальные средства для комфортной жизни на пенсии, доступ к качественным финансовым услугам для сохранения сбережений и увеличения дохода, доступ к качественным медицинским услугам, а также чистая и безопасная окружающая среда.

Лидером текущего рейтинга второй год подряд стала Норвегия. Она сохранила позиции в таких сферах, как «Здоровье» (1-е место) и «Качество жизни» (4-е место), улучшила – в категории «Материальное благосостояние» (со 2-го на 1-е место), однако показала более низкий результат в «Финансах на пенсии» (с 8-го на 9-е место).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

Норвегия – 1 место;

Швейцария – 2 место;

Исландия – 3 место;

Ирландия – 4 место;

Люксембург – 5 место (на 2 позиции выше);

Нидерланды – 6 место (на 2 позиции выше);

Австралия – 7 место (на 2 позиции ниже);

Новая Зеландия – 8 место (на 2 позиции ниже);

Германия – 9 место (на 2 позиции выше);

Дания – 10 место (на 1 позицию ниже).

По категориям лидеры распределились так:

«Финансы на пенсии» – Швейцария, Южная Корея и Австралия;

«Материальное благосостояние» – Норвегия, Словения и Исландия;

«Здоровье» – Норвегии, Японии и Люксембурга;

«Качество жизни» – Финляндия, Дания и Швеция.

Хотя в рейтинге не представлена Беларусь, там нашлось место соседям нашей страны:

Польша – 31 место (на 5 позиций ниже);

Литва – 32 место (на 1 позицию выше);

Латвия – 34 место (на 1 позицию выше);

Замыкают общий список развивающиеся государства: Мексика, Колумбия, Турция, Бразилия и – на последнем месте – Индия.

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