Латвия решила ускорить строительство забора на границе с Беларусью 18.09.2023, 13:01

Ситуация с нелегалами на границе обостряется.

Ускорение строительства забора на границе Латвии и Беларуси обойдется латвийскому государству дополнительно в 3 млн евро, сообщил в понедельник портал LSM. Недавно назначенное правительство в Риге заявило, что одна из его целей – завершить строительство забора в этом году.

Время имеет решающее значение, подчеркнул Гунтис Пуятс, командующий Латвийской пограничной службой.

«В любом случае забор будет. Если будет большая группа (мигрантов), пересечение по одному занимает много времени и, конечно, дает нам возможность среагировать и остановить их вблизи границы», — пояснил он необходимость ограждения на границе с Беларусью.

Пока забор возведен только на части границы. Однако в Латвии утверждают, что миграционное давление на латвийско-белорусской границе в последние недели усилилось. В то время как в прошлом году около 5,3 тыс. иностранцев пытались проникнуть в Латвию через границу с Беларусью, утверждают латвийские пограничники, с начала этого года это число уже превысило 8 тысяч.

Там также заявили, что после некоторых попыток нелегального проникновения в Латвию построенный к настоящему моменту забор уже был поврежден в десятках мест.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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