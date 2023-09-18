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Британская разведка: Россия бросает в бой элиту ВДВ

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  • 18.09.2023, 13:49
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Британская разведка: Россия бросает в бой элиту ВДВ

Десантников будут использовать как обычную пехоту.

Российский Генштаб подключает элитные части вооруженных сил, чтобы «залатать» фронт в Запорожской области, где украинская армия прорвала первую линию обороны и освободила более 200 кв км территории с начала стартовавшего летом контрнаступления.

Несколько полков 76-й дивизии ВДВ, которая считается одной из лучших в России, были переброшены на южный фронт в район Работино, сообщает в ежедневной сводке в понедельник разведка Великобритании. Вместе с полками 7-й дивизии ВДВ псковские десантники были отправлены для подкрепления 58-й общевойсковой армии, на которую возложена задача держать оборону на критическом участке фронта.

Речь идет о тысячах бойцов, которых прежде российские генералы стремились использовать как высокомобильную ударную силу. В норме численность подкрепления могла бы составлять до 10 тысяч десантников, пишет британская разведка, добавляя, что в реальности почти все эти соединения недоукомплектованы из-за масштабных потерь.

В настоящий момент почти все части ВДВ, которые были доступны Генштабу РФ, брошены на юг Украины, отмечает в обзоре в понедельник американский Институт изучения войны (ISW).

Российской армий в Запорожской области остро не хватает бойцов, чтобы оборонять весь периметр укреплений, подготовленный к контрнаступлению ВСУ, констатирует ISW. «Переброска многочисленных дивизий ВДВ могла бы помочь ВС РФ насытить живой силой линии обороны, вынуждая украинские войска каждый раз сталкиваться с новыми защитниками», — говорится в обзоре.

Тот факт, что «элита ВДВ» используется как линейная пехота, скорее всего, вызывает недовольство у руководства этого рода войск, пишет британская разведка. Однако выбор у генералов невелик: силы на юге истощены. По американским оценкам, с начала войны потери российской армии в Украине достигли 300 тысяч человек, из которых 120 тысяч убитые и еще 180 тысяч — раненые.

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