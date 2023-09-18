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Путин поручил чиновникам понять, почему рухнул рубль

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  • 18.09.2023, 18:33
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Путин поручил чиновникам понять, почему рухнул рубль

Российский рубль вошел в топ слабейших валют мира.

Необходимо четко понять, почему произошло ослабление рубля, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник.

Ситуация на валютном рынке стала «главным фактором» ускорения инфляции, а это сейчас «одна из основных проблем», сказал Путин, обращаясь по видеосвязи к премьеру Михаилу Мишустину и министрам экономического блока.

Нужно «своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», заявил президент РФ, не уточнив, какие решения имеет в виду.

С начала 2023 года доллар на Московской бирже подорожал на 32%, или 24 рубля, а евро — на 37%, или 28 рублей. В середине августа курсы поднимались выше 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, после чего ЦБ РФ на экстренном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, а затем довел ее до 13% и потребовал от экспортеров продавать больше валюты на рынке.

Рубль вошел в топ слабейших валют мира, а по продолжительности устойчивого падения установил рекорд с 2014 года: с октября 2022 года курс доллара завершил ростом 9 из 11 месяцев. Как итог: инфляция, по данным Росстата, с 2,3% в апреле ускорилась до 5,5% на середину сентября, а к концу года, согласно прогнозу ЦБ РФ, достигнет 7,5%.

Несмотря на это, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил Путин, обращаясь к министрам. «Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — подчеркнул президент.

Он добавил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,8%, хотя еще в апреле ожидалось только 1,2%, а нефтегазовые доходы бюджета «восстановились приблизительно до уровня прошлого года».

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