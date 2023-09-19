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Представитель России в суде ООН отрекся от Путина

  • 19.09.2023, 8:12
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Представитель России в суде ООН отрекся от Путина
Геннадий Кузьмин

Посол РФ по особым поручениям заявил о «пустословии» главы Кремля.

Вчера в Международном суде ООН в Гааге прошло первое слушание по делу «Украина против России» с участием представителя РФ. На этой неделе решается вопрос — может ли суд в принципе рассматривать это дело. Украина доказывает злоупотребление Россией конвенцией о геноциде для оправдания военной агрессии, приводя в качестве доказательств заявления Путина, Лаврова и других чиновников. «МО» следил за трансляцией слушаний.

Представитель РФ в суде, Геннадий Кузьмин призвал не считать юридически значимыми тогдашние заявления Путина, назвав их «заявлениями, не имеющими отношения к международному праву и конвенции о геноциде». «Россия начала «СВО» по ст. 51 Устава ООН (самооборона), это не имеет отношения к конвенции о геноциде», — объяснил Кузьмин. По его словам, «заявления — это просто заявления».

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