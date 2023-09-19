закрыть
19 сентября 2023, вторник, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как убрать ржавчину с помощью лимона: гениальный лайфхак

2
  • 19.09.2023, 10:16
  • 1,414
Как убрать ржавчину с помощью лимона: гениальный лайфхак

Лимон удалит не только стойкие пятна, но и избавится от неприятного запаха.

На сантехнике появляется ржавчина из-за повышенной влажности и не своевременной уборки. Ускоряет этот процесс и жесткая вода. Это может не только испортить внешний вид сантехники, но и привести к ее неисправности.

Избавиться от неприятного налета можно с помощью натурального ингредиента, не используя агрессивные химические средства. «Обозреватель» поможет быстро справиться с этим.

Для этого вам понадобится один лимон среднего размера. Измельчите его в блендере вместе с кожурой, чтобы образовалась однородная масса. Затем разлейте смесь в две емкости.

В одну емкость окуните губку, чтобы она хорошо просочилась, а в другую – добавьте две столовые ложки порошка для чистки зубов. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась однородная масса.

Обработайте полученной пастой необходимые участки и оставьте на один час. Затем извлеките губку и хорошо протрите все поверхности. После этого промойте тряпку и снова все протрите, чтобы избавиться от остатков смеси.

Лимон удалит не только стойкие пятна, но и избавится от неприятного запаха.

Также в борьбе с ржавчиной поможет белый уксус и смесь пищевой соды и перекись водорода.

Белый уксус

Уксус нанесите на сантехнику и оставьте на несколько часов. Затем вымойте унитаз щеткой и смойте водой.

Сода и перекись водорода

Смешайте ингредиенты в соотношении один к одному, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на пятна и оставьте как минимум на один час. Все протрите щеткой или тряпкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох