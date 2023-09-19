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К незаконному похищению детей из Украины привлекли белорусские университеты

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  • 19.09.2023, 10:49
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К незаконному похищению детей из Украины привлекли белорусские университеты

Для сопровождения направили омоновцев.

С оккупированной Россией территории Украины в Беларусь привезли «на отдых» еще 48 детей. Как и в прошлый раз, организацией занимается фонд Алексея Талая, пишет БелТА.

К незаконному похищению украинских детей уже привлечены даже белорусские университеты. Сообщается, что их встречали «добровольцы с исторического факультета БГПУ». Детей повезут на три недели в Новополоцк. 

«Для детей подготовлена масштабная программа руководством города и всеми заинтересованными лицами», — подтверждает Талай. Сопровождают ребят с оккупированных территорий омоновцы.

В марте 2023-го Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба они несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию украинских детей. В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом принудительную депортацию в Россию детей из Украины. Александр Лукашенко и его режим признаны причастными к этому преступлению. В такой ситуации Международный уголовный суд призывают рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко.

Режим Александра Лукашенко оправдывается за вывоз украинских детей и одновременно продолжает их привозить. Лукашенко очень нервно комментирует известия о попытках отправить его в Гаагу.

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