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Глава Пентагона: Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине

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  • 19.09.2023, 11:56
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Глава Пентагона: Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине
Ллойд Остин
Фото: wikipedia

Ллойд Остин заинтриговал сообщением на открытии «Рамштайн-15».

Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время заседания «Рамштайна» в Германии.

Он также отметил, что вклад США в военной помощи Украине «был мощным и остается таким».

«Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине», - сказал Остин.

Поставка танков Abrams в Украину

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

«Рамштайн-15»

Очередная встреча союзников Украины в формате «Рамштайн» проходит сегодня, 19 сентября. Она станет пятнадцатой и первой для нового министра обороны Рустема Умерова.

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