ВСУ разгромили российскую танковую колонну под Купянском 5 19.09.2023, 15:26

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Масштаб разгрома впечатляет.

На Купянском направлении ВСУ разбили большую колонну оккупантов из российских танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв».

Об этом сообщил украинский военный журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Впечатляющий урожай из подбитой техники и ликвидированных противников демонстрирует подразделение «Гострі картузи» на одном из участков фронта Купянского направления.

Концентрат «русского мира» на квадратный метр украинской земли зашкаливает. На небольшом поле уничтожены более 10 танков, включая самые современные машины Т-90М «Прорыв» стоимостью свыше 4 миллионов долларов, несколько БМП-3 последней модификации, сожжена мощная ТОС-1 «Солнцепек» и десятки обгоревших трупов российских солдат».

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