Демонстранты в Ереване заблокировали выходы из посольства РФ 6 19.09.2023, 20:07

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Начались стычки.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии.

«Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что между протестующими у посольства России в Ереване и полицейскими начались стычки.

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