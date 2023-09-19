Демонстранты в Ереване заблокировали выходы из посольства РФ

Демонстранты в Ереване заблокировали выходы из посольства РФ6
- 19.09.2023, 20:07
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Начались стычки.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии.
«Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее «РИА Новости» сообщали, что между протестующими у посольства России в Ереване и полицейскими начались стычки.