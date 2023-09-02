Блестящая операция в районе Работино-Вербового: ВСУ берут в «огневой мешок» оккупантов в Токмаке 2.09.2023, 8:08

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Украинская армия совершила прорыв с «большим потенциалом».

ВСУ прорываются через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции оккупантов в районе населенного пункта Вербовое (оно расположено в 14 км от освобожденного поселка Работино). Таким образом украинская армия планирует «поставить» в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

Об этом говорится в материале издания WSJ.

Журналисты отметили, что прорыв украинскими войсками российских позиций на этом участке фронта стал «небольшим шагом с большим потенциалом».

«Каждая миля продвижения украинских войск приближает их артиллерию к поражению российских целей, которые до сих пор находились вне досягаемости, включая дороги и железнодорожные пути через региональный узловой город Токмак. Еще дальше проходит автомагистраль М14, идущая вдоль юго-восточного побережья страны и которую Россия использует для перевозки важнейших грузов», – пишут авторы.

Если украинским воинам удастся пройти оборону оккупантов в районе Вербового через минные поля, траншеи и цементные блокады, известные как «зубы дракона», они преодолеют препятствия, которые, как надеется Россия, являются непреодолимыми.

Бывший сотрудник Агентства по управлению оборонными контрактами Пентагона Трент Теленко сказал, что Токмак – самая крупная близлежащая цель для наступления украинских войск, но, возможно, они не начнут атаку на город.

Если ВСУ смогут отодвинуть линию фронта примерно на 9 км от Токмака, то украинская артиллерия сможет атаковать железнодорожные и автомобильные линии. Это сделает Токмак бесполезным как узел автомобильно-железнодорожного транспорта, уверен аналитик.

«Даже не приближаясь к цели так близко, каждая миля продвижения позволяет украинским ракетам наземного базирования большей дальности поразить больше российских объектов. Украинские мобильные пусковые установки HIMARS и М270 стреляют снарядами с дальностью не более 80 км», – говорится в материале.

Что касается дороги М14, то она как раз проходит примерно в 80 км от Работино и Вербового. Однако пусковые установки должны находится в нескольких км от линии фронта в целях безопасности. Поэтому нынешние успехи Украины все еще не ставят их в зону досягаемости российской артерии снабжения.

«Украинские военные лидеры надеются, что прорыв российского фронта у Вербового позволит им открыть гораздо более крупную брешь и наполнить ее десятками танков и бронетехники западного производства», – пишут журналисты.

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