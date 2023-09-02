Украинские хакеры «разбили нос» руководителю Росгвардии 1 2.09.2023, 18:09

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Россияне получили неожиданные поздравления ко Дню гвардии РФ.

В Краснодарском крае РФ на сайтах 17 компаний появились неожиданные «поздравления» ко Дню гвардии РФ: на стартовых страницах сайтов хакеры разместили коллажи с изображением окровавленного руководителя Росгвардии Виктора Золотова и улыбающегося главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Сообщается, что полученные в ходе операции данные с серверов врага используют для обороны Украины: предприятия, на которые зашли украинские хакеры, предоставляли информационное, энергетическое и логистическое обеспечение гвардии РФ в Краснодарском регионе.

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