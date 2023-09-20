С сайта МГИМО удалили статью о Скорине, в которой ученый зашифровал антивоенную фразу 20.09.2023, 5:49

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Фраза была зашифрована принципом акростиха.

С сайта журнала Московского государственного института международных отношений «Концепция: Философия, Религия, Культура» пропала статья доцента Карлова университета (Прага) Ильи Лемешкина, в которой он принципом акростиха зашифровал фразу «Сдохни Путлер. Нет войне. И. Л.» Внимание на это обратило издание SOTA.

Еще утром статья, посвященная белорусскому первопечатнику Франциску Скорине, была доступна на сайте.

Напомним, материал был написан Ильей Лемешкиным в декабре 2022-го и 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны в Украине отправлен руководству МГИМО для последующей публикации.

В статье, посвященной белорусскому первопечатнику и его книгам, Илья Лемешкин обратился к читателям на языке Скорины — в культурной манере XVI века. Тогда Франциск передавал свою текстовую экспрессию двумя способами: горизонтально, как это сегодня делают люди, и вертикально, с помощью акростиха — стихотворения, рассчитанного на зрительное восприятие, в котором начальные буквы строк, читающиеся сверху вниз, образуют слово на старобелорусском языке.

Материал состоит из 22 абзацев (отсылка к 2022 году, началу агрессии России против Украины), акростих — из двух инициалов в конце статьи и четырех лексем, которые вместе образуют два предложения: «Сдохни Путлер. Нет войне. И. Л».

Сам доцент рассказывал, что специально настаивал на верстке, делающей акростих заметным. Редакция журнала приняла все просьбы автора без возражений.

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