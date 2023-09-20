«Прощай, немытая Россия!»: протестующие в Ереване выдвинули ультиматум РФ 20.09.2023, 7:53

Москва должна быть «вышвырнута» из Армении.

В центре Еревана вечером 19 сентября вспыхнули антиправительственные протесты на фоне обострения ситуации в Карабахском регионе. Участники митинга выкрикивают антироссийские лозунги, требуя ответственности для Владимира Путина за развязанную войну против Украины.

Колонна митингующих дошла до российского посольства. Как сообщал сайт Charter97.org, протестующие заблокировали вход в здание.

На территории диппредставительства РФ прошли первые столкновения с полицией. Правоохранители применили спецсредства для разгона демонстрантов.

Там же позже толпа начала выкрикивать антироссийские лозунги, цитируя известное стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

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Один из собравшихся взял слово и назвал Путина «фашистом, карликом, преступником», вспомнив ему военные преступления в Украине.

«Они хотят восстановления Советского Союза… Фашист карлик преступник Путин пошел на военные преступления в Украине, сегодня Владимир Путин совершает военные преступления в Карабахе… Сдавшие наш Арцах - подонки. Владимир Путин - подлый трус. Владимир Путин убивает армян руками азербайджанцев. Владимир Путин 20 лет ставил своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою подлую, наглую, имперскую политику. И так было на протяжении трехсотлетней кровавой российской империи! Будьте вы прокляты, подонки! (...) Армяне всегда были костью в вашем горле! И вы задохнетесь и сдохните от этой кости. «Прощай, немытая Россия, страна господ, страна рабов»! Армения должна вышвырнуть Россию из своей территории. Российская военная база должна убраться ко всем чертям. Армения должна выйти из ОДКБ, СНГ и ЕвраЗЭС. Это все организации, которые Путин создавал, чтобы поработить и колонизировать свободолюбивые народы постсоветского пространства», - заявил в ходе протеста один из его лидеров по громкоговорителю.

В конце речи он вместе с толпой начали скандировать: «Лавров - су*а! Путин - х*ло!». Отметим, что в ходе протеста некоторые активисты попытались проникнуть в здание правительства. Произошли столкновения, в ходе которых правоохранители применили спецсредства.

Собравшиеся у посольства РФ в Ереване кричали «Позор», «Убийцы» и держали плакаты, высмеивающие Путина.

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