«В Беларуси культура перешла в партизанское состояние» 20.09.2023, 15:43

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В Варшаве провели Первый конгресс белорусской культуры в эмиграции.

В Варшаве 16-17 сентября проходил Первый конгресс белорусской культуры в эмиграции. Главной его целью был поиск и создание условий для развития белорусской культуры и сохранения культурного наследия нашей страны.

Одна из организаторов Конгресса, руководитель и дирижер «Вольного хора» Галина Казимировская рассказала в интервью сайту Charter97.org о том, как прошло мероприятие:

— Конгресс оставил очень много позитивных впечатлений. На самом деле это было очень нужное мероприятие для нашей культурной среды, белорусского общества. Уже почти три года мы находимся в разных странах, с разным статусом, возможностями, но стараемся сохранить белорусскую культуру.

Эта встреча была очень важной для нас, людей культуры, чтобы просто увидеть точку, где мы сейчас находимся, постараться найти решения существующих проблем. Думаю, что много хорошего было сделано, многое удалось. Точно знаю, что в некоторых направлениях процессы стали более организованными. Участники использовали этот Конгресс как площадку для налаживания связей, чтобы работать далее.

Подчеркну, что сам по себе Конгресс не решает проблемы, а является местом, где можно озвучить свои мысли, понять, как каждому из нас дальше выживать и работать. Найти общие цели, выяснить, что нам мешает. В этом смысле Конгресс сыграл важную роль и стал таким мостом как между нами, так и между нами и европейской средой. Ведь важно понимать, как это все работает, налаживать связи и сотрудничать с европейскими культурными организациями.

— Вы упомянули общие цели участников Конгресса. Какие вы бы выделили?

— Из Беларуси уехали не случайные люди культуры, а те, для кого Беларусь была смыслом жизни. Популяризация культуры внутри страны всегда была их целью.

Даже находясь вне страны, мы все равно не можем сменить важное направление своей жизни. Поэтому общей целью, которая нас объединяет, является сделать все, чтобы сохранить белорусскую культуру, которую уничтожают внутри страны. Мы несем ответственность за сохранение ее в эмиграции.

Важно, чтобы больше людей культуры оставалось на своей ниве, а не уходило из профессии и не было такой регрессивной ситуации. Ведь это тот ресурс, который невозможно заменить. Это образованные, выдающиеся художники и люди, которые несут эту культуру.

Важно и развивать белорусскую культуру здесь, не смотря на все трудности. Не потерять связи с культурными процессами, которые происходят в Беларуси. На Конгрессе много говорилось о том, как нам эти связи усиливать, как продукты культуры направлять и на белорусов внутри страны. Налаживать сотрудничество, максимально обеспечивая безопасность людям, которые там находятся, но не отрывать их от процессов, а втягивать их в том формате, в котором это возможно.

Также мы обозначили общую цель, что нужно воспользоваться историческим моментом, когда белорусы находятся в разных европейский странах, где о нас мало что известно. Сейчас пришло время расширять информацию о Беларуси, репрезентовать нашу культуру в тех странах, где мы находимся.

— В каком состоянии сейчас находится культура внутри Беларуси?

— Хотя дать оценку тяжело, я очень давно не была дома, но до этого поддерживаю связь с представителями белорусской культуры в своем направлении. Продолжаю сотрудничество с ними на уровне консультаций, создания произведений, сопровождении проектов.

Из того, что знаю, в Беларуси существуют хорошие проекты, но, к сожалению, сегодня в некотором таком партизанском состоянии. Об этом нельзя говорить, я не могу рассказывать о сотрудничестве в целях безопасности, но точно знаю, что культура внутри страны не умерла.

Я говорю не о государственной, а той, что ориентирована на общую Беларусь. В исторической жизни нашей страны происходит не впервые, когда культура выживает «в подвалах». К слову, верю, что она выживет.

Подчеркну, что для меня люди абсолютно героические, которые продолжают продвигать культуру, несмотря ни на что. Иногда занимая государственные должности, продолжают тихим сапом делать свое важное дело. У нас есть сейчас подростки, которые формируются и воспитываются. Люди пробуют влиять на них и работают с ними. Знаю, что даже сейчас создаются небольшие певческие коллективы. Люди жаждут нотные материалы, мы высылаем их отсюда безопасным образом, чтобы там они пели. Это не освещается в медиа, но это все есть.

— Что важно делать сейчас, чтобы нам сохранить белорусскую культуру за границей?

— Знаете, скажу вам как организатор и творческий человек, для меня выбор нахождения в любой стране — рандомный. То есть это не означает, что я специально выбрала какую-то страну, в которой хочу интегрироваться и ассимилироваться. Это и есть для меня сохранение нашей аутентичности.

Да, важна интеграция с точки зрения организационных моментов, сотрудничество с разными организациями. Ведь мы не можем существовать в воздухе просто сами по себе. Мы живем среди поляков, литовцев или немцев, они сейчас тоже наша аудитория, с которой нужно сотрудничать.

В этом плане мы должны делать открытые проекты, чтобы нести им Беларусь. Но важно максимально сохранить Беларусь. Для меня это очень просто, потому что я только этим живу и работаю. Я нахожу новые белорусские произведения, озвучиваю их с хоровыми коллективами.

Понимаю, что каждый художник или творец может пойти здесь своим путем. Нужно понимать, что прежде всего мы не политический беженцы, а творцы. Мы сейчас говорим про культуру без политики. В том смысле, что политический фон всегда с нами есть. Нас все время «подсасывают» внутри мысли о людях, которые сидят в тюрьмах. Вот об этом важно рассказывать через средства культуры, свои инструменты.

Если говорить практично, то сохранения себя на этой ниве — это уже сохранение белорусской культуры. Важно не ставить на паузу.

Мы очень много сейчас разговариваем и ищем возможности для деятельности. Нужно понимать важный акцент: культуру делают люди, занимаются искусством — люди. Чтобы они могли продолжать творить, нужно искать механизмы и помощь.

Здесь включается европейское пространство, организации фонды и так далее. Важно, чтобы людей, которые лишились государственности, дотаций, вообще могли существовать на этой ниве. Тогда у нас останется культура. Ведь культура существует не сама по себе, а есть проводники белорусского искусства — это творцы.

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