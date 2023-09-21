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Названа настоящая причина, почему нельзя пользоваться телефоном в самолете

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  • 21.09.2023, 9:23
  • 7,744
Названа настоящая причина, почему нельзя пользоваться телефоном в самолете

Дело вовсе не в помехах.

На каждом рейсе пассажирам самолетов напоминают о том, что обязательно необходимо переключить свои мобильные телефоны в режим полета. Телефоны излучают радиоволны, которые могут мешать нормальной работе авиационного оборудования, а также вызывать помехи в гарнитурах пилотов.

Несмотря на то, что мобильные телефоны находятся далеко за пределами досягаемости, когда они находятся в полете, они продолжают посылать сигналы в поисках соединения. Переключение в режим полета просто означает, что все сигналы сотовой связи отключены.

Дай Уиттингем, исполнительный директор британского комитета по безопасности полетов, ранее рассказал mirror.co.uk, что режим полета исторически был важен из-за отсутствия знаний о том, как мобильные устройства влияют на самолеты.

«Были опасения, что они могут помешать работе автоматических систем управления полетом», — сказал он. «Опыт показал, что риск помех очень мал. Всегда рекомендовалось, чтобы в полете устройства находились в режиме полета».

К счастью, вы не представляете никакой реальной опасности, если ваше устройство остается в обычном режиме. По словам Тамары Валлуа, руководителя отдела коммуникаций Wizz Air, если бы все в полете забыли активировать режим полета, возник бы определенный уровень помех, но самолет точно не вышел бы из строя и не упал бы с неба.

Между тем, в декабре 2022 года сообщалось, что пассажиры самолетов вскоре смогут совершать звонки и пользоваться Интернетом, пролетая на высоте тысяч футов над землей. С 2023 года авиакомпании, работающие в Евросоюзе, смогут предоставлять своим пассажирам 5G. Этот шаг последовал за заявлением ЕС о том, что авиакомпании могут использовать специальное сетевое оборудование под названием Picocell, которое использует спутники для подключения телефонов.

«5G предоставит инновационные услуги для людей и возможности роста для европейских компаний», — сказал Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутреннему рынку. Частоты 5G в полете (5 ГГц) отличаются от частот, необходимых для полета самолета (от 4,2 до 4,4 ГГц), а это означает, что риск прерывания передачи пилота практически отсутствует.

И хотя это может показаться будущим, наличие безлимитного 5G в воздухе может иметь и обратную сторону. В последние годы звук громкого разговора попутчика, иногда по громкой связи, стал проблемой для поездов и автобусов. Но самым большим ограничением, вероятно, станет стоимость данных. Авиакомпании, вероятно, будут взимать плату за услугу, которая может включать плату за международный роуминг.

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