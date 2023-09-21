Мужчина в черном атаковал воинскую часть РФ в Екатеринбурге 1 21.09.2023, 10:28

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Неизвестный забросал российских военных дымовыми шашками и взрывпакетами.

Вчера, 20 сентября, около 10:00 в Екатеринбурге мужчина 40 лет и ростом под 175 см атаковал воинскую часть дымовыми шашками и взрывпакетами.

Российские паблики пишут, что мужчина был одет во все черное, а инцидент произошел в Кировском районе, сообщает dialog.ua.

Известно, что мужчина взял с собой «на дело» самодельное взрывное устройство, взрывпакет и дымовую шашку. Он забросил все это через забор. После этого сумел очень быстро скрыться в лесополосе.

Z-каналы уверяют, что взрыва не последовало, все здания целы, как и личный состав с военной техникой. На место происшествия прибыла полиция.

Она изъяла пластиковую бутылку с примотанными к ней проводами, четыре болта, дымовую шашку и веревку с проволокой и шайбой.

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