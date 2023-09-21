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Байден встретился в Нью-Йорке с лидерами государств Центральной Азии

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  • 21.09.2023, 10:31
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Байден встретился в Нью-Йорке с лидерами государств Центральной Азии

Какие вопросы обсуждали?

Президент США Джо Байден встретился во вторник с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на президентском саммите в формате С5+1. Встреча состоялась в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, пишет «Голос Америки».

В заявлении администрации говорится, что президенты «обсудили ряд вопросов, в том числе безопасность, торговлю и инвестиции, региональные взаимосвязи, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также текущие реформы для улучшения управления и верховенства закона».

Джо Байден поделился с коллегами взглядами на то, как США и страны Центральной Азии «могут работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания стран Центральной Азии, а также для защиты прав человека» в рамках партнерства C5+1.

Байден также поблагодарил глав центральноазиатских государств за «партнерский подход в решении проблем региональной безопасности и заявил о своей приверженности продолжению сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности границ, борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности», говорится в пресс-релизе Белого дома.

На саммите также обсуждалось создание более благоприятной деловой среды для торговли и инвестиций путем создания бизнес-платформы частного сектора, которая будет дополнять дипломатическую платформу C5+1.

Соединенные Штаты предложили в рамках формата С5+1 начать диалог о добыче полезных ископаемых для освоения огромных минеральных богатств Центральной Азии. Эти усилия являются частью длительной поддержки США для привлечения инвестиций и развития Транскаспийского торгового пути посредством партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое поможет облегчить региональную экономическую интеграцию и устойчивость.

C5+1 — платформа для совместных действий по решению общих проблем Соединенных Штатов и пяти государств Центральной Азии. Она дополняет двусторонние отношения в регионе, особенно в сферах, в которых региональный подход может дать относительные преимущества.

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