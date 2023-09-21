Минобороны Беларуси объявило о начале еще одних комплексных учений

Минобороны Беларуси объявило о начале еще одних комплексных учений7
- 21.09.2023, 12:24
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На этот раз с ополчением.
С 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей, в несколько этапов пройдут маневры в рамках двустороннего комплексного учения, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
«Цель учения – совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий», – говорится в сообщении.
При разработке замысла учения учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов, отметили в Минобороны.
Информационное сопровождение учения осуществляется военными средствами массовой информации.
Учения пройдут с участием ополчения.