Лукашенко дважды соврал, рассказывая о горящих автобусах МАЗ 1 21.09.2023, 14:34

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Белорусская техника в РФ горит регулярно.

Во вторник 19 сентября принимая губернатора Краснодарского края России Вениамина Кондратьева, Александр Лукашенко посчитал необходимым еще раз высказаться о скандальной истории с белорусскими автобусами МАЗ в Санкт-Петербурге.

Весной прошлого года там закупили большую партию автобусов на газомоторном топливе (МАЗ 203947), о чем довольно быстро пожалели. В июле текущего года власти Петербурга констатировали, что за год возгорелось 12 единиц белорусской техники.

Уже не секрет, что произошло это из-за последствий санкций: на МАЗе перешли на новые китайские комплектующие, которые оказались не такими качественными, как западные.

Однако Александр Лукашенко вместо того, чтобы признать неприятную правду, занялся выстраиванием альтернативной реальности. UDF объясняет, в чем он соврал, высказываясь о горящих автобусах МАЗ.

«У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят»

Правитель заявил о скандальной истории с автобусами МАЗ в Санкт-Петербурге:

«Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят».

Хм, не горят?! Еще как горят. Поиск по открытым источникам выдает следующий результат ЧП с белорусскими автобусами техникой в РФ.

2019 год: сгорел МАЗ в Красноярске.

2020 год: на протяжении ноября-декабря вспыхнули три (!) автобуса МАЗ в Казани. Кроме того, в том году воспламенилась белорусская техника в Норильске и Пензе.

2021 год: сгорел МАЗ в Ростове.

2022 год: воспламенился белорусский автобус в Самаре.

Горит пассажирская техника МАЗ и в самой Беларуси. Осенью прошлого года три автобуса сгорели в витебском автопарке (скорее всего, «коротнула» одна машина, что привело к возгоранию остальных). В апреле текущего года автобус МАЗ «самопроизвольно возгорелся» на трассе Могилев-Минск, а месяц назад горел МАЗ в Слуцке.

Добавим, что в высказывании Лукашенко не только очевидная неправда, но и попытка перевести стрелки: главная проблема на данный момент в новеньких автобусах на газомоторном топливе.

«Какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание»

Лукашенко также заявил, что Беларусь может поставлять пассажирскую технику на различных типах двигателей, но у белорусской стороны есть одна просьба: она должна качественно и своевременно обслуживаться. Таким образом руководитель страны косвенно обвинил российскую сторону: мол, сами виноваты.

На этом Лукашенко не остановился и заявил:

«А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание, вы знаете: это надо не только вовремя гайку закрутить — осмотр перед выездом должен быть постоянно. А всего этого не было».

Непонятно, какую частную компанию имел в виду Лукашенко, но вообще-то автобусы МАЗ эксплуатируются в Санкт-Петербурге прежде всего государственным унитарным предприятием «Пассажиравтотранс», чья история насчитывает почти 100 лет. То есть это явно не частники, и не люди, которые «никогда не видели автобусов».

Отметим, что 2 августа текущего года именно «Пассажиравтотранс» после ряда возгораний временно прекратил эксплуатацию 137 экземпляров МАЗ новой модели. 16 августа предприятие заявило, что белорусские автобусы вернулись на улицы Санкт-Петербурга после следующих действий: специалисты МАЗ «осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний».

Однако репутация МАЗа, в деятельность которого активно вмешивается Лукашенко, уже испорчена. В этом году «Пассажиравтотранс» объявил конкурсы на закупку автобусов почти на 7 млрд. российских рублей.

И как пишет «Коммерсантъ», эксперты называют российского поставщика автобусов Volgabus наиболее вероятным претендентом на победу по госконтрактам. При этом Лукашенко всерьез планирует построить новый завод по выпуску автобусов МАЗ…

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