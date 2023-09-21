РФ запретила вывозить из страны бензин и дизель 2 21.09.2023, 18:12

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Правительство РФ ввело запрет из-за дефицита и рекордного скачка цен.

Российские власти решили радикально ответить на топливный кризис, который охватил страну летом и усилился в сентябре. После того как оптовые цены на бензин взлетели почти вдвое, дизель подорожал на 40%, а регионы столкнулись с нехваткой топлива в разгар уборочной кампании, правительство решило в принципе запретить вывоз топлива за границу.

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива вводится незамедлительно — с 21 сентября, следует из постановления кабмина, которое подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Исключение будет сделано лишь для поставок в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также для контрактов, которые реализуются в рамках межправительственных соглашений.

Жесткие меры стали итогом продолжавшихся более месяца безуспешных переговоров с нефтяными компаниями, от которых требовали продавать больше топлива на бирже, чтобы потушить «ценовой пожар». С начала года по 18 сентября бензин АИ-92 в опте с 37,1 до 70,4 тысячи рублей за тонну; АИ-95 — с 43 до 75,5 тысячи рублей за тонну. Цены на дизель стали резко расти с начала июля — с 51,9 до 73,7 тысячи рублей за тонну в середине сентября.

К началу осени солярка и бензин начали исчезать с заправок в южных регионах: Краснодарском крае, Адыгее, Астраханской и Самарской областях, Ставрополье. И 6 сентября тревогу публично забил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Будет катастрофа», — предупредил он: аграрии столкнулись с нехваткой топлива и горюче-смазочных материалов, в результате возникла угроза срыва уборочной кампании и сева озимых.

Председатель Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Сергей Колесников и вовсе пригрозил бунтом. «Люди готовы перекрывать дороги», — заявил он. На резкий рост стоимости топлива и дефицит ГСМ наложилось падение цен на зерно, которое ударило по экономике аграрных хозяйств.

Власти пригрозили ввести квоты на экспорт, но это не помогло: к середине сентября кризис добрался до центральной России: дефицит дизеля возник на АЗС в Липецке, Чувашии, Татарстане и Марий Эл, а на одной из заправок в Туле бензин стали продавать только юрлицам и по талонам.

Власти обвинили в происходящем «серых экспортеров», которые покупают топливо по внутренним, субсидируемым ценам, а затем вывозят за границу за валюту. Опрошенные Reuters трейдеры заявили, что дефицит искусственно создается нефтяными компаниями. У них есть запасы в объеме 2 млн тонн бензина и 3 млн тонн дизеля, утверждали участники рынка, но расставаться с объемами нефтяники не спешат, поскольку высокие цены компенсируют им уменьшение субсидий из бюджета с 1 сентября.

Проблема вышла на уровень президента, который заявил, что виновно правительство. Оно «не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть», сказал Путин 12 сентября. Чтобы залатать бюджет, дыра в котором в первой половине года достигала 3 трлн рублей, Минфин решил уменьшить выплаты нефтяным компаниям на стабилизацию внутренних цен. В прошлом году под эти цели нефтяники получили 2,17 трлн рублей.

Радикальным решениям и обвинениям в адрес правительства предшествовала встреча Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, пишет Bloomberg. По словам источников агентства, власти не планируют возвращать субсидии нефтяникам на прежний уровень, поскольку бюджету нужны деньги на войну с Украиной.

По оценкам Vortexa, Россия экспортирует ежедневно 2,5 млн баррелей нефтепродуктов, из которых половина приходится на бензин и дизель. До войны этот экспорт суммарно приносил в экономику $100 млрд валютной выручки ежегодно, или примерную часть всех экспортных доходов.

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