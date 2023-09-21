ВСУ на передовой тестируют беспилотный робот Ironclad 3 21.09.2023, 19:16

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В чем его особенность.

Робот Ironclad помогает ВСУ на фронте, он работает в экстремальных климатических условиях, а также хорошо бронирован.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в социальной сети Facebook.

«Ironclad - роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой», - заявил министр.

Робот, оборудованный тепловизионной камерой. Управлять машиной можно с безопасного места.

«Машина развивает скорость до 20 километров, оборудована тепловизионной камерой и боевой турелью Шабля М2. Также имеет бронированный панцирь, который защищает от стрелкового оружия. Управлять Ironclad можно дистанционно с безопасного места», - написал Федоров.

История создания Ironclad

Впервые робота показали в 2021 году на выставке «Оружие и безопасность». Представители разработчиков заявляли, что они проведут испытания до конца года и передадут работу украинской армии.

У робота снабжен плотный контакт с поверхностью и фактически все четыре колеса всегда находятся на грунте. Ironclad может пройти в труднодоступных местах

Аккумулятор рассчитан на расстояние до 20 км. Если подключить генератор, то он увеличится до 250 км.

Робот бронированный – это было проверено во время испытаний в государственном НИИ испытаний и сертификации вооружений и военной техники — рассказал техлид Roboneers Игорь Бобало.

Мировая практика

Первое использование роботов было в Ираке в 2007 году. Проверка в бою не удалась, но США решили продолжать деятельность и создавать машины. Американцы решили, что работы — самое перспективное направление развития военного дела. Сейчас роботов производят Китай, Израиль и Великобритания.

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