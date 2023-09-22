Белорусский композитор рассказал, как приложил руку к созданию гимна Нигерии 1 22.09.2023, 11:41

Олег Елисеенко

Олег Елисеенко преподавал в Институт культуры для нигерийских студентов.

Заслуженному деятелю искусств Беларуси, композитору и продюсеру Олегу Елисеенкову 21 сентября исполнилось 65 лет, пишет «Комсомолка».

Олег Николаевич рассказывал, что когда только пришел в Институт культуры преподавать, там учились в том числе студенты из Африки. И один африканский студент делал дипломную работу, как он сказал, по заданию правительства - нужно было сделать оркестровую аранжировку одной композиции.

- Ну, сделали эту аранжировку. Прошло 15 лет, и я на чемпионате мира слышу - звучит что-то знакомое, та самая композиция. И под нее выходит сборная Нигерии. Оказывается, это гимн страны.

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