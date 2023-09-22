Известковый налет на кранах растворится сам: найден чудодейственный раствор 2 22.09.2023, 12:54

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Рецепт включает в себя пять шагов.

Устранить известковый налет способно далеко не каждое средство. Большинство из них лишь поверхностно очищают краны, создавая видимость чистоты и блеска, однако для качественного удаления отложений требуется тщательная чистка.

Известковый налет образуется, когда минеральные соли, входящие в состав жесткой водопроводной воды, оседают на разных поверхностях. Издание Mirror опубликовало рецепт эффективного раствора, который быстро справится с проблемой.

Как удалить известковый налет

Проще всего избавиться от известкового налета на стеклянных полочках, а удалить отложения из кранов, смесителей, ванны и сантехники обычно сложно. Средство для мытья следует подбирать с учетом особенностей поверхности.

Натуральные чистящие средства хорошо справляются с загрязнениями и при этом, в отличие от химических жидкостей, не приводят к проблемам со здоровьем. Эксперт Иван Керрингтон во время выступления на BBC One рассказал, что для удаления известкового налета достаточно четырех доступных ингредиентов.

Шаг 1. Налейте на ткань немного белого уксуса.

Шаг 2. Оберните тканью места с наибольшим скоплением известкового налета и подождите 20-30 минут, чтобы кислоты подействовали .

Шаг 3. Пока происходит химическая реакция, приготовьте пасту для очищения раковины. Смесь очень проста: соль и лимонный сок нужно смешать с небольшим количеством соды.

Шаг 4. Нанесите пасту на загрязненные места с помощью ткани или чистящей губки. Также можно использовать зубную щетку.

Шаг 5. Смойте остатки уксуса и пасты водой.

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