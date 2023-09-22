Лукашенко предложил привлекать к работе на фермах детей 8 22.09.2023, 13:23

3,902

Вчера диктатор также предлагал использовать труд школьников.

Лукашенко на сегодняшнем совещании по вопросам животноводства предложил в случае нехватки рук на фермах привлекать к работе студентов аграрных вузов и школьников из профильных классов. По его мнению, это будет хорошей практикой.

Он призвал навести порядок в производстве молока на фермах.

«Не хватает рук – подключайте студентов сельхозвузов, приглашайте учеников из профильных классов. Это хорошая практика, а заодно и наглядный пример, что и где надо улучшать в родной стране (считайте, в собственном доме)», – сказал он.

Вчера, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко призвал привлекать детей к работам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».