Загадочным «следам от копыт», оставленным на дне моря, нашли объяснение 1 22.09.2023, 14:13

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Исследователи нашли морское животное, которому они могли принадлежать.

Странные отметины, напоминающие следы от копыт, обнаружили при проведении подводных исследований у побережья Новой Зеландии в 2013 году. Исследователи из Национального института исследований воды и атмосферы Новой Зеландии (NIWA) нашли научное объяснение, которое может объяснить формирование странных отпечатков на глубине 450 м, пишет «Хайтек».

Исследователи обнаружили, что отметины на морском дне идеально сочетаются с заостренными головами некоторых видов глубоководных морских лучеперых долгохвостовых рыб из рода полорылы (Coelorinchus). Выемки в середине песчаных отпечатков, как полагают ученые, являются центральными «местами укусов», где рыбы захватывали ил и засасывали добычу.

Многие из отметин были слишком плохо определены, чтобы их можно было отнести к конкретному виду рыб. Но два отпечатка точно соответствовали головам двух разных рыб: один Coelorinchus aspercephalus, а другой — C. biclinozonalis.

Поиск пищи в глубоком темном океане — непростая работа, поэтому у полорылов развилось острое зрение, обоняние и чувствительные усики на подбородке. Путешествуя чуть выше морского дна, рыбы используют эти чувства для поиска ракообразных, червей и других рыб, которых можно съесть.

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