Пентагон заключил соглашение с Маском для обеспечения ВСУ связью Starlink 11 22.09.2023, 14:14

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Подробности сделки не разглашаются.

В Пентагоне подтвердили заключение контракта с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском для обеспечения Вооруженных сил Украины связью Starlink.

Об этом на брифинге сообщил бригадный генерал Патрик Райдер, пишет New Voice.

«Опять же, я могу подтвердить, что мы заключаем контракт со Starlink на предоставление услуг в поддержку Украины с конечной целью обеспечить, чтобы Украина имела необходимую ей инфраструктуру спутниковой связи», — сказал он.

Однако он добавил, что из соображений безопасности из-за критического характера этих систем в Пентагоне не могут предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или операционных деталях этих услуг.

«Мы продолжим пересматривать текущий оперативный контекст, чтобы определить, можно ли опубликовать больше информации позже, но сейчас я просто не могу вдаваться в более подробную информацию», — сказал Райдер.