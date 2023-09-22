Telegram-канал «Генерал СВР»: Из Кремля слили цифры реальных потерь РФ в Украине 2 22.09.2023, 16:21

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Скабеева о таком не расскажет.

Общие безвозвратные потери российской армии и боевиков в Украине, предварительно, превысили отметку в 362 тысячи человек. Такие цифры 21 сентября обнародовал влиятельный российский Telegram-канал «Генерал СВР», который связывают со спецслужбами РФ. Он уверяет, что именно такую цифру вчера утром военные преподнесли российскому диктатору Владимиру Путину в сводке.

Согласно данным ресурса, военные РФ оценивают свои потери в 286 195 человек. Это касается кадровой армии. Еще около 76 192 - это погибшие и пропавшие боевики российских ЧВК. Последняя цифра указана на состояние 1 августа 2023 года, так как с этого периода все частные военные компании переведены под контроль Минобороны РФ, и их потери больше не считают отдельно.

Отметим, что, по данным украинской стороны, РФ понесла меньше потерь в войне. Так, Генштаб ВСУ оценивает число ликвидированных оккупантов на 21 сентября в 274 470 человек, еще 480 солдат РФ, как сообщается, простились с жизнью за последние сутки.

Москва скрывает потери своей армии в Украине, эта информация засекречена. В последний раз министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал россиянам число ликвидированных солдат в войне против Украины еще год назад - в сентябре 2022-го. Тогда он озвучил далекую от реальности цифру - чуть менее 6 тысяч человек.

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