Чем атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе? 22.09.2023, 18:51

2,892

Анализ военного обозревателя из Израиля.

Силы обороны Украины 22 сентября нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России. Скорее всего, для удара использовали крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или французский аналог SCALP.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, ракета Storm Shadow – очень сложная цель для ПВО России.

- Вероятнее всего, использовались крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или французский аналог SCALP. Это ракета, у которой больше шансов поразить такой объект благодаря точности. Она является очень сложной целью для ПВО России, – считает военный обозреватель.

Недальновидность оккупантов

Давид Шарп отметил, что в штабе командования Черноморского флота России, куда прилетело, находились многие люди. Хотя было ясно, что это военная цель для ВСУ.

- Там еще находились немало людей. Кстати, с их точки зрения, я бы считал такой подход глубоко неправильным. Россияне должны были понимать, что такие штабы являются потенциальной целью. Находиться в больших количествах в таких зданиях, мягко говоря, нецелесообразно, – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».