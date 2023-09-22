Круче ATACMS и Storm Shadow: что известно о ракете, которую вскоре получат ВСУ 2 22.09.2023, 19:25

7,636

Украинская ракета сможет бить дальше получаемых от союзников.

Временно оккупированный Крым продолжает кошмарить «триада» – британские ракеты Storm Shadow, французские SCALP и украинские «Нептуны». Но уже в 2024 году на вооружение ВСУ может поступить оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» производства КБ «Южное» и «Южмаша», пишет Telegraf.

ОТРК «Сапсан», работы над которым начались еще в 2009-м, должен получить пусковую установку весом около 21 тонны, на которой разместится ракета весом 3,3 тонны. При этом вес боевой части составит 480 кг, что на 30 кг больше, чем у Storm Shadow, то есть удар получится более мощным. Боевая часть ракеты может быть как монолитной — для поражения одной цели, так и кассетной, то есть для взрыва в воздухе и накрытия сверху большей площади.

Но главное – дальность украинской ракеты должна будет превысить 400 км, что превышает показатели американской ATACMS (300 км) и экспортного варианта Storm Shadow и SCALP (280 км, при полной дальности в 560 км).

Также нет сомнений, что удастся создать и систему наведения, способную точно поражать цели. К примеру, противокорабельная ракета «Нептун», поразившая флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва», имеет дублированную систему наведения: GPS для доставки снаряда в нужное место и инфракрасную головку самонаведения для поражения цели.

Правда, по имеющимся данным, готовность комплекса составляет лишь порядка 70% и он не поступит на вооружение ВСУ ранее 2024 года.

А тем временем ВСУ ждут поставок американских тактических ракет ATACMS, которые способны достать до самого «центра» российского ВПК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».