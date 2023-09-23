Мигранты начали штурмовать границу Беларуси с Латвией 4 23.09.2023, 10:57

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Главное направление провокаций неожиданно поменялось.

За минувшие сутки 17 иностранцев пытались незаконно попасть в Польшу со стороны Беларуси. Среди них – граждане Йемена, Сирии и Сомали. На участке Бяловежа задержан гражданин Украины, который приехал, чтобы забрать 4 сирийцев и отвезти их в Германию, сообщает Погранслужба Польши.

На латвийско-белорусской границе задержаны 99 человек, на литовско-белорусской – 11.

Напомним, Латвия с вечера 19 августа закрыла пункт пропуска «Силене» на белорусской границе. На въезде в пункт установлено бетонное заграждение и натянута колючая проволока. С белорусской стороны находится пункт «Урбаны». Официально пункт закрыт в ответ на рост миграционного давления на границе Латвии и Беларуси.

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