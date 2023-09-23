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СМИ: Самолет с «вагнеровцами», разбившийся в Мали, был белорусским

  • 23.09.2023, 17:26
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СМИ: Самолет с «вагнеровцами», разбившийся в Мали, был белорусским

Самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.

В Мали (Западная Африка) днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК «Вагнера».

Местные СМИ пишут, что самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.

«Похоже, что самолет Евгения Пригожина — не последняя из трагедий Вагнера», — пишут журналисты.

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