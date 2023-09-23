СМИ: Самолет с «вагнеровцами», разбившийся в Мали, был белорусским 23.09.2023, 17:26

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Самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.

В Мали (Западная Африка) днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК «Вагнера».

Местные СМИ пишут, что самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.

«Похоже, что самолет Евгения Пригожина — не последняя из трагедий Вагнера», — пишут журналисты.

#مالي #بيلاروسيا



تحطم طائرة نقل من طراز Il-76 تابعة لشركة طيران الشحن البيلاروسية Rubystar Airways كانت تقوم برحلة إلى مطار جاو في مالي،



يبدو أن طائرة يفغيني بريجوزين ليست آخر مآسي فاغنر...https://t.co/OHWCe9Guju pic.twitter.com/e4T6VJiYwe — رواد للدراسات المنقولة (@abr33816593) September 23, 2023

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